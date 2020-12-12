Учёные назвали продукты, снижающие риск сердечного приступа в два раза

https://static.news.ru/photo/51b9aea4-3c78-11eb-b1bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдвое снизить риск сердечного приступа может определённый набор продуктов питания. Учёные доказали, что положительное влияние на работу сердца оказывает включение в рацион оливкового масла, зелёного чая, чеснока, тёмного шоколада, помидоров, авокадо, жирной рыбы, бобовых и цельнозерновых культур, ягод и орехов, а также листовых овощей.

Помидоры, оливковое масло и ягоды оказывают положительное влияние на сердце за счёт действия антиоксидантов, снижают уровень «плохого» холестерина ЛПНП и устраняют воспалительные процессы. Авокадо, миндаль и жирная рыба полезны для сердца благодаря содержанию мононенасыщенных жирных кислот, — цитирует журнал Focus немецких специалистов.

По данным учёных, зелёные листовые овощи, в частности шпинат, мангольд, салат и капуста, богаты минералами и витаминами, которые улучшают функцию сосудов. Цельнозерновые же продукты повышают их гибкость.

В чесноке содержится аллицин, снижающий уровень холестерина, кровяное давление и предотвращающий образование тромбов, а зелёный чай препятствует накоплению жировых отложений в сосудах. Тёмный шоколад, согласно исследованиям, снижает риск кальцификации сосудов на 32% и на 57% — риск развития ишемической болезни сердца.

Как писал NEWS.ru, в обывательском сознании инфаркт ассоциируется с сильной болью в груди, однако в большинстве случаев симптомов намного больше и часть из них может быть неочевидна. В некоторых случаях болей в грудной клетке может вообще не наблюдаться, особенно у женщин, пожилых людей и диабетиков. Медики напоминают, что причиной сердечного приступа является недостаток крови, поступающей к сердцу. Это создаёт дополнительную нагрузку на мышцы. Часто причиной такого состояния является ишемическая болезнь сердца, при которой отложения жировых тканей перекрывают кровоток. Среди признаков инфаркта называются боль в руке, головокружение, повышенная потливость, трудности с дыханием, тошнота, кашель и тревожность.

Снизить риск сердечного приступа можно включением большего количества фруктов и овощей в рацион и физической активностью.