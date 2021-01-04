Учёные назвали продукт, резко снижающий уровень сахара в крови

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Быстрому снижению уровня сахара в крови способствует употребление нута. Об этом СМИ сообщили со ссылкой на слова медицинских специалистов.

Отмечается, что указанное свойство связано с тем, что в продукте содержится много клетчатки и белка. Клетчатка способна замедлять усвояемость организмом углеводов. Вследствие этого они расщепляются с меньшей скоростью, в частности — на глюкозу. Поэтому последняя не успевает накапливаться.

По словам экспертов, если заменить блюдо на основе пшеницы блюдом на основе нута, употребляя его раз в день, можно значительно снизить уровень сахара в крови за шесть недель.

Кроме того, продукт помогает нормализовать уровень глюкозы за счёт влияния на набор веса. Согласно имеющимся данным, при употреблении нута люди гораздо дольше чувствуют себя сытыми, а тяга к нездоровой пище снижается, — передаёт Express.

Как ранее писал NEWS.ru, капуста, шпинат, салат, зелёный лук и другие листовые овощи теряют вкусовые свойства при длительном хранении в холодильнике. Об этом рассказал пользователь китайского WeChat.

Он добавил, что от них начнёт исходить неприятный запах, который повлияет на лежащие рядом продукты. По его словам, такие овощи нужно съедать сразу после покупки или дать им немного полежать.