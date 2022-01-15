Учёные из США назвали продукт, продлевающий жизнь

Учёные медицинского факультета Гарварда пришли к выводу, что включение в рацион оливкового масла позволит продлить человеку жизнь. Исследователи проанализировали данные 90 тысяч добровольцев и заключили, что замена десяти граммов маргарина, сливочного масла или майонеза таким же количеством оливкового масла снижает риск смерти от многих болезней, сообщается в статье, опубликованной в журнале Американского колледжа кардиологии.

Более активное потребление оливкового масла привело к снижению риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%, от рака — на 17%, от нейродегенеративных заболеваний — на 29%, от респираторных заболеваний — на 18%, — утверждают учёные.

Ранее заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В. В. Виноградова кандидат медицинских наук Юлия Пигарева сообщила, что употребление определённых продуктов позволит придерживающимся диеты успешнее бороться с лишним весом. По её словам, улучшить жировой обмен и снизить массу тела помогут жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо.

Однако если употреблять данные продукты в большом количестве, можно не сбросить, а набрать вес.