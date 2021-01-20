Учёные назвали продлевающий жизнь напиток

https://static.news.ru/photo/19cdc9da-5b5e-11eb-aca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Регулярное употребление гранатового сока может продлить жизнь и снизить риск развития онкологии. Об этом говорят результаты исследования, проведённого британскими учёными.

Исследование, участниками которого были дрозофилы, показало, что гранатовый сок может продлить жизнь самцов и самок этого насекомого на 18% и 8% соответственно, пишет Express. Кроме того, дрозофилы, получавшие напиток, проявляли физическую активность в течение длительного периода времени.

Как удалось установить учёным, гранаты содержат уролитин А, который улучшает функционирование митохондрий в клетках, что, в свою очередь, способствует предотвращению слабости в мышцах и замедлению процесса старения организма. Кроме того, гранатовый сок уменьшает риск развития онкологических заболеваний и болезней сердца. Врачи рекомендуют употреблять сок граната ежедневно.

Как сообщал NEWS.ru, американские нейробиологи установили, что с возрастом в мозге возникают воспалительные процессы, которые активируются определёнными клетками иммунной системы. Если заблокировать рецепторы этих клеток, то старение мозга остановится и снижение когнитивных способностей будет обращено вспять.