https://static.news.ru/photo/9a5467a0-2322-11ea-b8a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harald von Radebrecht/imagebroker.com/Global Look Press

Сотрудники Университета Бейлора провели исследование и выяснили, с чем связано ожирение у детей. По их данным, активные африканские дети тратят столько же калорий, сколько и их менее подвижные британские сверстники.

Исследователи изучили энергозатраты детей с разных континентов, рассказал автор научной работы Сэмюэль Урлахер. По его словам, африканцы на 25% активнее, а их энергия во время покоя тратится быстрее из-за иммунной защиты.

Мы выяснили, что дети в бассейне Амазонки, которые много двигаются, на самом деле не сжигают больше калорий, чем малоподвижные американские ребята. В конечном счете всему виной именно переедание, — передаёт его слова Science Advances.

Он отметил, что организм человека настроен на затраты определённого количества калорий вне зависимости от физических нагрузок.

Как ранее писал NEWS.ru, традиционный рабочий день продолжительностью восемь часов значительно увеличивает риск развития гипертонии из-за нехватки физической активности и стресса. К такому выводу пришли канадские учёные из Университета Лаваля.