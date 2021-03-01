Учёные назвали препараты, снижающие риск смерти при COVID-19

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Статины для уменьшения уровня холестерина могут снижать риск смертельного исхода при заболевании коронавирусом примерно в два раза. Об этом говорится в исследовании учёных Колумбийского университета США, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе исследования были проанализированы данные о 2626 заболевших COVID-19, которые были госпитализированы в течение четырёх месяцев после начала пандемии. Из них 648 человек регулярно принимали препараты для уменьшения уровня холестерина до того, как у них был диагностирован SARS-CoV-2, говорится в статье.

В течение 30 суток после госпитализации среди принимавших статины скончались 96 пациентов (14,8%) по сравнению с 172 пациентами (26,5%), которые не принимали препараты. Специалисты пришли к выводу, что статины привели к снижению смертности в медучреждениях на 50% в течение первых 30 суток и уменьшили содержание С-реактивного белка, являющегося маркером воспалительных процессов в организме. Учёные учитывали демографические различия, сопутствующие болезни и приём прочих лекарственных средств, способных оказать влияние на исход болезни.

Как сообщал NEWS.ru, учёные выяснили категории людей и животных, в меньшей мере подверженных риску заболеть раком. Согласно исследованиям, до 25% людей умирают от того или иного онкологического заболевания. Подобная статистика характерна и для животных, за исключением слонов, голых землекопов и слепышей.