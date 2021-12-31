Учёные назвали повышающий холестерин предмет, который есть в каждом доме

Содержащиеся в пластике некоторые химические вещества способны вызвать нарушения эндокринной системы, выяснили учёные Калифорнийского Университета, говорится в работе, опубликованной в рецензируемом журнале Environmental Health Perspectives. Их попадание в организм может спровоцировать повышение уровня холестерина, наравне с сидячим образом жизни и жирной пищей.

Авторы работы пришли к выводу, что увеличение уровня холестерина провоцирует фталат. Эта группа веществ является по сути эфирами фталевой кислоты, которая возникает из-за окисления нафталина. В основном эти вещества используют в качестве добавок в пластмассу для повышения её гибкости и долговечности.

Гипотезу о влиянии пластика на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей команда под руководством эксперта в области биомедицинских наук Калифорнийского Университета Чанчэн Чжоу проверила на мышах. В итоге выяснилось, что эти вещества вызывают экспрессию основных белков, которые нужны для абсорбции и транспортировки холестерина. В результате повышается уровень холестерина и увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, эти вещества вредят гормональной системе организма и повышают риск развития рака, диабета, расстройств репродуктивной функции и неврологических нарушений у эмбрионов и детей.

Ранее сообщалось, что для здоровья сердца нужно включить в рацион фрукты и рыбу. Чтобы сердечно-сосудистая система была в норме, необходимо поддерживать здоровый вес и правильно питаться, рассказал турецкий специалист в области кардиологии, доктор Ахмет Карабулут. По его словам, в рацион следует включить красный и чёрный виноград, хурму, гранат, а также сардину.