Учёные назвали покрасневший язык признаком опасного заболевания

https://static.news.ru/photo/e62377a2-5193-11eb-b961-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/Global Look Press

Нехватка в организме витамина B12 может проявляться в покраснении, утолщении и чрезмерной гладкости языка. Малое количество B12 увеличивает риск появления пернициозной анемии.

Американские учёные напоминают, что витамин B12 нужен организму для выработки здоровых эритроцитов и для эффективной работы нервной системы. Нервы могут быть повреждены, если вещества не хватает. От этого у человека появляются покалывания и онемения в руках и ногах. Дефицит витамина приводит к потере рефлексов и слабостям в мышцах.

Вы можете чувствовать себя неустойчиво, терять равновесие и испытывать проблемы при ходьбе. Дефицит витамина B12 может вызвать ослабление костей и может привести к переломам бёдер, — цитирует специалистов телеканал «360».

В ряде случаев нехватка витамина B12 приводит к потере памяти и слабоумию. Могут возникнуть проблемы с пищеварительным трактом: появляется тошнота, диарея, вздутие живота и другие проблемы.

Чтобы избежать нехватки витамина B12, учёные рекомендуют включить в рацион рыбу, говядину, сыр, яйца, рыбу и йогурты.

Как писал NEWS.ru, врач-эндокринолог Елена Жучкова предостерегла от чрезмерного приёма витаминов определённого вида. Это может нанести вред здоровью. Чрезмерное количество витамина D может вызвать тошноту, кожный зуд, привести к повышению кальция в крови и накоплению его в мягких тканях и почках.

Много витамина А может вызвать выпадение волос, проблемы со зрением, тошноту, а также привести к дисфункции отдельных органов. А у тех людей, кто злоупотребляет курением, может повыситься риск развития раковых опухолей.