Учёные назвали первые признаки болезни Альцгеймера

https://static.news.ru/photo/86f10354-6475-11eb-9515-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постепенное поражение клеток мозга, которое приводит сначала к забывчивости, потом к потере ориентации в пространстве и закачивается полной неспособностью себя осознавать — это стадии болезни Альцгеймера. Профессор, доктор культурологических наук, психолог Андрей Зберовский перечислил моменты, на которые родственникам больного стоит обратить особое внимание, и при их появлении срочно обратиться к врачу.

Человек теряет координацию в пространстве, например, забывает, где находится какой-то магазин, в который он уже тридцать лет ходит. Ещё один сигнал, это когда люди начинают забывать слова или используют их не по назначению. Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признаётся, что забыл, что именно оно означает. Это уже пропускать нельзя, надо срочно идти к доктору, — заявил в эфире радио Sputnik Зберовский.

По словам специалиста, показателем того, что психическое здоровье пожилого человека в порядке, может служить его социальная активность.

Когда близкий человек нас о чём-то расспрашивает, но потом забывает наши ответы, если он начинает постоянно переспрашивать и у вас впечатление, что он забыл ваш ответ, — то это может означать второй этап развития болезни Альцгеймера, когда человек перестаёт усваивать оперативные знания, — уточнил Зберовский.

Первые признаки болезни Альцгеймера многие пропускают, но, по мнению врачей, этот этап самый важный. Именно в этот период приостановить развитие заболевания проще всего. Президент фонда «Альцрус», врач-биохимик Александра Щеткина посоветовала не оставлять один на один человека с деменцией, так как это небезопасно.

Принять эту болезнь очень сложно, потому что это наши близкие. Но важно понять, что какие-то вещи ваш близкий делает уже не так хорошо или совсем не может делать, даже если речь идёт о том, чтобы застегнуть пуговицы на куртке. В какой-то момент человек может забыть, как пользоваться ложкой, и начать есть руками. И надо это принимать, надо снизить свои ожидания, — добавила врач.

Как писал NEWS.ru, специалисты Университета Айовы провели исследование, в рамках которого доказали, что употребление вина и сыра в правильном количестве позволяет пожилым людям избегать болезни Альцгеймера. Кроме того, употребление одного раза в неделю мяса ягнёнка при отсутствии другого красного мяса улучшает долгосрочные умственные навыки.

В рамках исследования нейрофизиологи изучили уровень интеллекта почти 1800 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Учёные выяснили, что «при правильных условиях» пользу может принести ежедневное употребление бутылки вина. В ходе тестирования также выяснилось, что соль, наоборот, увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Особенно при наличии начальных признаков заболевания.