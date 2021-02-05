Учёные назвали основные факторы распространения COVID-19

https://static.news.ru/photo/b17811ae-6852-11eb-8675-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На распространение коронавируса в большей степени влияют ветер, температура и влажность воздуха, а соблюдение людьми социальной дистанции вовсе не гарантирует 100-процентную защиту от инфекции. К такому выводу пришли сотрудники медицинской школы кипрского Университета Никосии.

Результаты исследований показывают, что в марте 2020 года, когда температура повышалась, скорость передачи увеличивалась по мере того, как мы приближались к северным регионам планеты. А в августе 2020 года она начинала расти в южных районах, — цитирует Cyprus mail профессора Димитриса Дрикакиса.

Специалисты полагают, что соблюдение социальной дистанции предохраняет от заражения вирусом только в условиях полного штиля, в целом же эта мера недостаточна. Минимальное безопасное расстояние между людьми учёные определили в два метра.

Две вспышки пандемии в год неизбежны, поскольку они напрямую связаны с тем, что мы называем сезонными колебаниями погоды, — подчеркнул Дрикакис.

Как писал NEWS.ru, в настоящий момент в мире наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление сделала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкховен. Она сказала, что эпидемиологическая обстановка в мире улучшилась благодаря принятию мер, которые позволили прервать «цепочки» передачи коронавируса. Также она подчеркнула, что мощным «инструментом» в борьбе с инфекцией является вакцинация. Она призвала государства, в которых заболеваемость идёт на спад, продолжать следить за тем, чтобы все предписанные специалистами меры соблюдались.

Ранее стало известно, что в мире число привившихся от коронавируса людей превысило количество заболевших. Об этом рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.