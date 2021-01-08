Учёные назвали ошибки при восстановлении сна после COVID-19

https://static.news.ru/photo/0b35d726-5309-11eb-ad21-fa163e074e61_660.jpg Фото: E. Teister/blickwinkel/Global Look Press

Переболевшие коронавирусной инфекцией нового типа люди при восстановлении режима сна допускают ряд ошибок. О них в разговоре с журналистами рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

По его словам, наиболее частыми ошибками являются: дневной сон, приём лекарств без направления специалиста и употребление спиртного. Кроме того, на качество отдыха могут оказывать влияние препараты, которые используются для лечения коронавируса. Калинкин подчеркнул, что при проблемах с лёгкими не стоит рассчитывать на лекарства, просто помогающие улучшить сон. В этом случае необходимо позаботиться о функции лёгких. Тогда сон восстановится сам.

Заражение коронавирусом может послужить толчком к декомпенсации психического заболевания. Это ведёт к нарушению сна. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов. При указанных обстоятельствах он призвал идти к неврологу.

Обычно нарушения сна, после того как минует острая фаза заболевания, уходят, сон нормализуется. Скорее всего, наиболее правильной тактикой будет успокаивать себя, говорить себе, что нарушения сна преходящи, — цитирует врача РБК.

Невролог-сомнолог Елена Царёва, в свою очередь, заметила, что для восстановления сна необходимо нормализовать питание и добавить в рацион минеральные добавки.

Как ранее передавал NEWS.ru, переболевшим коронавирусной инфекцией людям можно попробовать восстановить свои вкусовые ощущения с помощью хвойного стоматологического ополаскивателя. Об этом заявила доктор медицинских наук Ирина Добрецова.