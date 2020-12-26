Учёные выявили опасность картофеля

https://static.news.ru/photo/8e94f49c-4785-11eb-abe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление картофеля увеличивает риск повышенного артериального давления. По данным американских врачей, без вреда для здоровья можно употреблять только по 200-300 граммов картофеля дважды в неделю.

Употребление четырёх и более порций картофеля в неделю повышает риск высокого давления на 11%. Точный механизм воздействия корнеплода на сердечно-сосудистую систему пока не установлен, но эксперты полагают, что проблема может быть связана с высокой гликемической нагрузкой продукта, сообщает Express

При разумном употреблении картофель является богатым источником витаминов, минералов, пищевых волокон и антиоксидантов. А одним из лучших продуктов для борьбы с гипертонией учёные назвали варёную свёклу и свёкольный сок. При этом отваривать её они рекомендуют в кожуре, чтобы сохранить максимальное количество полезных свойств.

Как писал NEWS.ru, пользователь WeChat назвал вредные вещества, которые содержатся в картофеле и способны навредить организму. По его словам, в процессе прорастания клубня в овоще копятся алкалоиды, которые нельзя употреблять беременным женщинам, так как могут привести к проблемам в развитии ребёнка.

Также следить за количеством употребляемой картошки необходимо людям с повышенным уровнем сахара в крови.