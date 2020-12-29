Учёные назвали новый способ победить боль

https://static.news.ru/photo/7e2499c0-49c7-11eb-aff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Болевые ощущения обычно ликвидируют при помощи специальных лекарств. Однако учёные из Германии нашли новый способ преодоления боли.

Участники исследования подвергались воздействию электродов для причинения болезненных ощущений. В этот момент они находились в сильном холоде. Во время эксперимента специалисты контролировали активность головного мозга при помощи специального устройства.

После испытаний добровольцы признались, что на морозе они испытывали меньше боли от электродов. Выяснилось, что один источник боли способен значительно ослабить ощущения от другого. Учёные считают, что такой метод можно использовать для людей, которым противопоказаны анальгетики или другие болеутоляющие препараты, передаёт «Экономика сегодня».

Издание уточняет, что наиболее распространённой считается головная боль. Она может возникать по разным причинам. Специалисты рекомендуют принимать аспирин или делать инъекции аскорбиновой кислоты. При этом они напоминают, что не стоит увлекаться таблетками и самолечением.

Ранее британские врачи назвали «глазные» симптомы, которые позволяют выявить рак лёгкого. Об онкологическом заболевании могут сигнализировать опущение века, уменьшение размера зрачка или двоение в глазах. Уточняется, что первые два признака связаны с немелкоклеточным раком лёгкого, который часто начинается в бронхах, а потом быстро распространяется на другие органы. Нередко он вызывает синдром Горнера — поражение симпатической нервной системы. При этом симптомы могут проявляться только на одной стороне лица.

Третий признак может наблюдаться, когда раковые клетки отделяются от опухоли и перемещаются в другие части тела через лимфатическую или кровеносную систему, доходя до спинного или головного мозга. При этом наряду с нечёткостью зрения могут появиться головная боль, судороги и трудности с речью, писал NEWS.ru.