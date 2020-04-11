Учёные назвали новые симптомы коронавируса

Исследователи выявили новые неврологические симптомы COVID-19. Они проанализировали данные о 214 пациентах из китайского города Ухань.
Учёные пришли к выводу, что у людей с коронавирусом могут наблюдаться невнятная речь, помутнение сознания, слабость мышц, нарушение мозгового кровообращения и проблемы с координацией,
Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус чаще поражает людей с лишним весом. К такому выводу пришёл профессор Университетского колледжа Лондона Дерек Хилл.
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