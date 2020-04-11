Учёные назвали новые симптомы коронавируса

https://static.news.ru/photo/ace193be-7c0c-11ea-bc4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Yehua/XinHua/Global Look Press

Исследователи выявили новые неврологические симптомы COVID-19. Они проанализировали данные о 214 пациентах из китайского города Ухань.

Учёные пришли к выводу, что у людей с коронавирусом могут наблюдаться невнятная речь, помутнение сознания, слабость мышц, нарушение мозгового кровообращения и проблемы с координацией, передаёт JAMA Neuology. Такие симптомы выявили у 46% пациентов с тяжёлым течением болезни и 36% всех пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус чаще поражает людей с лишним весом. К такому выводу пришёл профессор Университетского колледжа Лондона Дерек Хилл.