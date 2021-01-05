Учёные назвали напиток, предотвращающий рак

https://static.news.ru/photo/c6c7f80e-5050-11eb-aa1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чай с имбирём обладает мощными целебными свойствами, способен облегчить боль в суставах и снизить уровень холестерина и даже риск онкологии.

О наличии у имбиря противораковых свойств говорят результаты многочисленных исследований, пишет издание Express. Польза имбиря объясняется наличием вещества гингерола, которое содержится в корне растения. По мнению специалистов, польза от имбиря увеличивается в два раза в сочетании с зелёным чаем.

Одно из исследований, в котором участвовали 30 человек, принимавших два грамма экстракта имбиря в сутки, показало снижение риска развития рака кишечника. Кроме того, салицилат, также содержащийся в имбире, помогает контролировать повышенное кровяное давление.

Растение может быть использовано как натуральное обезболивающее средство, которое также помогает укрепить иммунитет. Это, в свою очередь, помогает организму бороться с самыми разными заболеваниями — от инфекционных до расстройства пищеварения. Учёные также напоминают, что чрезмерное употребление чая с имбирём может привести к изжоге и диарее.

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