Учёные назвали напиток, предотвращающий рак

Чай с имбирём обладает мощными целебными свойствами, способен облегчить боль в суставах и снизить уровень холестерина и даже риск онкологии.
О наличии у имбиря противораковых свойств говорят результаты многочисленных исследований,
Одно из исследований, в котором участвовали 30 человек, принимавших два грамма экстракта имбиря в сутки, показало снижение риска развития рака кишечника. Кроме того, салицилат, также содержащийся в имбире, помогает контролировать повышенное кровяное давление.
Растение может быть использовано как натуральное обезболивающее средство, которое также помогает укрепить иммунитет. Это, в свою очередь, помогает организму бороться с самыми разными заболеваниями — от инфекционных до расстройства пищеварения. Учёные также напоминают, что чрезмерное употребление чая с имбирём может привести к изжоге и диарее.
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