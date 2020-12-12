Учёные назвали наиболее частые осложнения от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4bcc1372-3c8e-11eb-a550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Наиболее распространённые осложнения, связанные с COVID-19, оказались обусловлены пневмонией, дыхательной и почечной недостаточностью. Учёные сообщили об этом в журнале Canadian Medical Association Journal.

Специалисты изучили информацию о 70 288 амбулаторных и стационарных пациентах с COVID-19 из базы данных здравоохранения США в период с 1 марта по 30 апреля 2020 г. При этом больше половины всех пациентов были госпитализированы, а 5% находились на интенсивной терапии, говорится в опубликованном исследовании.

Исследователи выяснили, что на первом месте среди рисков возникновения осложнений после перенесённого коронавируса оказалась пневмония (27,6%), второе и третье место заняли дыхательная и почечная недостаточности (22,6% и 11,8% соответственно). Ещё 10,4% рисков оказались связаны с сепсисом. Незначительными были признаки рисков от коллапса лёгкого и нарушения свёртываемости крови и воспаления сердца.

Как сообщал NEWS.ru ранее, неврологи рассказали о росте жалоб среди переболевших COVID-19 в России на проблемы с памятью, потерю ориентации во времени и пространстве, когнитивные расстройства.

Такие симптомы после коронавируса они объяснили характером повреждений, которые инфекция наносит внутренним органам.