https://static.news.ru/photo/9ba54ce4-2f13-11ea-8382-fa163e074e61_660.jpg Фото: R. Bala/blickwinkel/Global Look Press

Длительное употребление брусничного сока помогает снизить высокое давление и улучшить функцию кровеносных сосудов. К такому мнению пришли специалисты Хельсинкского университета.

Исследователи выяснили, что брусника богата полифенолами, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Их источником также являются черника, клюква и чёрная смородина, передаёт Medicalxpress.

В ходе эксперимента с крысами магистр естественных наук Энн Кивимяки определила, что разбавленный брусничный сок значительно понижает давление, а концентрат улучшает нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых. Вместе с тем учёные обращают внимание на то, что брусничный сок не заменяет лекарства, а служит лишь дополнением к общей терапии.

Ранее NEWS.ru писал, что медики нашли способ повысить эффективность лекарств от гипертонии. Согласно новым исследованиям, их лучше всего принимать на ночь. Вопреки традиционным рекомендациям вечернее время является более предпочтительным, поскольку снижается риск возникновения сердечных приступов и инсультов.