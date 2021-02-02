Учёные назвали главную опасность британского штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/67f81ccc-6541-11eb-95f6-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Команда учёных из Швеции и Индии детально изучила и подробно описала мутации так называемого британского штамма коронавируса в сравнении с оригинальным штаммом из китайской Ухани. Они так же выявили его вирулентность и как именно на этот новый штамм влияют вакцины.

Впервые этот подвид вируса был зафиксирован в Британии в декабре 2020 года. По сравнению с исходным штаммом, его «британский коллега» имеет 29 мутаций в своей структуре. В свою очередь, это говорит о том, что «британец» мутирует намного быстрее, нежели исходный штамм.

Кроме того, изменения в шипе нового штамма вируса обладают способностью облегчать связывание с заражаемой клеткой. Таким образом, «британец» обладает большей заразностью. Исследователи также предполагают, что в скором времени он научится «уклоняться» от воздействия вакцин.

В новом исследовании учёные с помощью компьютерного моделирования попытались спрогнозировать, как различные мутации британского штамма повлияют на скорость распространения и тяжесть инфекции, а также репликацию и патогенез самого вируса. В результате они выдвинули три теории, почему вирус получил возможность так быстро мутировать.

Согласно первой версии, изначально штамм заразил одного человека с ослабленным иммунитетом, что позволило ему быстро мутировать в организме носителя. Относительно второй теории, мутации начались ещё в организмах животных, после чего «британец» передался человеку. При третьем же предположении вирус под воздействием антител отсеивает бесполезные мутации и «выискивает» новые методы адаптации.

Авторы оценили силу водородных связей между шипом вируса и рецептором ACE2 для классического и британского штаммов. Анализ стабильности комплекса белков вируса в течение длительного периода времени проводили с использованием метода молекулярной динамики.

В итоге исследователи назвали главную опасность нового штамма — дело в том, что современные ПЦР-тесты могут не выявлять его. Таким образом, человек и сам не будет знать, что заражён, и будет представлять опасность для окружающих. Тем не менее исследователи предполагают, что большое количество мутаций ослабит сам вирус, из-за чего человек перенесёт заболевание в лёгкой форме. Результаты научных изысканий были опубликованы на bioRxiv.

Ранее NEWS.ru писал, что известный вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг перечислил меры, которые будут эффективны в рамках профилактики британского коронавируса. Распространение этого штамма COVID-19 названо учёными фактором высокой смертности в Соединённом Королевстве.