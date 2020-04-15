Учёные назвали главное отличие COVID-19 от простуды

Специалисты американского Университета Цинциннати заявляют, что ключевым показателем коронавируса, отличающим его от простуды является потеря обоняния.
К такому выводу учёные пришли, проведя исследование, результаты которого опубликованы на сайте Университета Цинциннати Eurekalert. Согласно им, при COVID-19 у пациентов нет насморка и заложенности носа, однако теряется обоняние. При простуде обычно проявляются все три симптома,
Возникновение внезапно возникшей аносмии (внезапной потери обоняния) без заложенности носа очень предсказуемо для COVID-19, — говорится в исследовании.
Учёные напомнили, что в случае обнаружения симптомов, указывающих на наличие коронавирусной инфекции, следует немедленно прибегнуть к карантину.
Ранее NEWS.ru писал о том, что исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете пришли к выводу, что ожирение значительно повышает риски для пациентов при заболевании коронавирусной инфекцией.
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