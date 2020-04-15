Здоровье

Учёные назвали главное отличие COVID-19 от простуды

11:50, 15 апреля 2020 552
Фото: Robin Utrecht/Global Look Press

Специалисты американского Университета Цинциннати заявляют, что ключевым показателем коронавируса, отличающим его от простуды является потеря обоняния.

К такому выводу учёные пришли, проведя исследование, результаты которого опубликованы на сайте Университета Цинциннати Eurekalert. Согласно им, при COVID-19 у пациентов нет насморка и заложенности носа, однако теряется обоняние. При простуде обычно проявляются все три симптома, передаёт радио Sputnik.

Возникновение внезапно возникшей аносмии (внезапной потери обоняния) без заложенности носа очень предсказуемо для COVID-19, — говорится в исследовании.

Учёные напомнили, что в случае обнаружения симптомов, указывающих на наличие коронавирусной инфекции, следует немедленно прибегнуть к карантину.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете пришли к выводу, что ожирение значительно повышает риски для пациентов при заболевании коронавирусной инфекцией.

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