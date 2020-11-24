Учёные назвали факторы риска для болезни Альцгеймера

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Тревожность и депрессия могут стать факторами, ускоряющими болезнь Альцгеймера. Об этом сообщили американские учёные.

Считается, что главный признак и возможная причина развития болезни Альцгеймера — это накопление внутри клеток мозга патогенного белка бета-амилоида. Он представляет собой обрывки белка APP, который играет важную роль в формировании связей между нейронами.

Один из исследователей, профессор Медицинского университета Южной Каролины (США) Мария Спампинато, рассказала, что обнаружена связь между тревожностью, депрессией и болезнью Альцгеймера.

Мы пока ещё плохо понимаем то, как именно угасание остроты ума и тревожные состояния связаны между собой, — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что пока непонятно, являются ли эти психические нарушения одним из симптомов болезни Альцгеймера или же тревожные состояния ускоряют развитие деменции сами по себе.

Спампинато и её коллеги проанализировали снимки МРТ мозга трёх сотен пожилых пациентов с лёгкими нарушениями работы памяти и сознания. При этом у 72 из них была полноценная болезнь Альцгеймера. Добровольцы оказались носителями генов, которые приводят к потере памяти, и страдали от так называемых тревожных состояний одновременно.

Болезнь Альцгеймера характеризуется тотальной деменцией, при этом происходит прогрессирующий распад памяти, фиксируются корковые очаговые расстройства. По статистике, после постановки диагноза пациент живёт приблизительно семь лет.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании бразильских учёных, которые нашли связь между коронавирусом COVID-19 и развитием болезни Альцгеймера. По их данным, заражение коронавирусной инфекцией может привести к изменениям в мозге, которые связаны с проявлениями болезней Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении.