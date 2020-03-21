https://static.news.ru/photo/60b9eb94-6b90-11ea-aa7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Nir Alon/Global Look Press

Британские учёные выяснили, что при заболевании, вызванном коронавирусом COVID-19, человек может потерять обоняние и перестать чувствовать вкус еды.

Об этом сообщили эксперты Британской ассоциации оториноларингологии (ENT UK). По их словам, эта информация может помочь выявить коронавирус у людей, переносящих заболевание бессимптомно.

Есть убедительные факты из Южной Кореи, Китая и Италии о том, что у значительного числа пациентов с доказанной инфекцией COVID-19 развилась аносмия/гипосмия, — говорится в сообщении.

При этом учёные отмечают, что такие симптомы появляются у 10–15% заражённых коронавирусом пациентов, передаёт ТАСС. Эксперты призвали принять факт наличия такого симптома и при появлении проблем с распознаванием запаха или вкуса самоизолироваться.

Ранее NEWS.ru писал о том, что член партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к российской стороне с призывом помочь Италии, где с каждым днём становится всё труднее справляться с пандемией COVID-19.