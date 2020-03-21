Британские учёные выяснили, что при заболевании, вызванном коронавирусом COVID-19, человек может потерять обоняние и перестать чувствовать вкус еды.
Об этом сообщили эксперты Британской ассоциации оториноларингологии (ENT UK). По их словам, эта информация может помочь выявить коронавирус у людей, переносящих заболевание бессимптомно.
Есть убедительные факты из Южной Кореи, Китая и Италии о том, что у значительного числа пациентов с доказанной инфекцией COVID-19 развилась аносмия/гипосмия, — говорится в сообщении.
При этом учёные отмечают, что такие симптомы появляются у 10–15% заражённых коронавирусом пациентов,
Ранее NEWS.ru писал о том, что член партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к российской стороне с призывом помочь Италии, где с каждым днём становится всё труднее справляться с пандемией COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен