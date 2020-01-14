https://static.news.ru/photo/896c6158-36ce-11ea-a270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Старение организма человека происходит по четырём различным сценариям. Если своевременно определить свой тип, это позволит сосредоточиться на индивидуальных факторах риска, чтобы продлить молодость и здоровье, заявила группа американских учёных.

Специалисты Медицинской школы Стенфордского университета провели исследования, участниками которых стали около полусотни испытуемых. В течение двух лет эксперты изучали их молекулярно-генетические маркеры и пришли к выводу: основные типы строения вполне формируются в группы, пишет MedicalXpress со ссылкой на данные исследования, опубликованные в Nature Medicine.

Люди с метаболическим типом больше подвержены развитию диабета. Иммунный демонстрирует высокое количество маркеров воспаления и склонен к проявлению имунных заболеваний. Печёночный тип говорит сам за себя. Как, впрочем, и нефротический (связанный с почками).

Вместе с тем, как отмечают учёные, типы старения не являются взаимоисключающими: человек может иметь признаки двух типов сразу. Однако практически всегда один из них выражен более явно. Он характеризуется наибольшим количеством возрастных биомаркеров.

Как именно замедлять скорость старения, специалистам ещё предстоит выяснить. Процессы и их причины до сих пор до конца не изучены. Известно лишь, что некоторые позитивные результаты у участников эксперимента были. Например, представители метаболического типа для этого сбрасывали вес или вносили изменения в диету, а люди с нефротическим типом принимали статины. Однако пока что исследователи не берутся давать конкретные рекомендации.

Ранее NEWS.ru писал, что некоторая еда провоцирует окислительный процесс внутри тела. Гликирование, происходящее в организме, приводит к появлению морщин и общему старению кожи.