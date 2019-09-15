https://static.news.ru/photo/422c55fc-d7ef-11e9-aba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эквадорские эксперты придумали технологию, позволяющую напечатать копию человеческого органа в натуральную величину на 3D-принтере.

Система воспроизводит патологии, чтобы врачи могли видеть проблемы и улучшать методы лечения, передаёт El Universo .

Алгоритм собирает данные томографов, МРТ и ультразвука, чтобы определить болезни. Результат печатается на кукурузном материале, который быстро разлагается и не загрязняет окружающую среду.

Ранее News.ru писал, что в Донецке открыли памятник Александру Пушкину, напечатанный на 3D-принтере. Скульптуру установили возле Дворца культуры по случаю 150-летия со дня основания города.