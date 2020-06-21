Учёные научились определять предрасположенность к диабету у детей

https://static.news.ru/photo/34e20540-b3e0-11ea-892c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Методика, разработанная британскими учёными, позволяет выявить признаки потенциального развития диабета второго типа ещё в детском возрасте, основываясь на показателях метаболизма.

Описание метода приводит журнал Diabetes Care. Специалисты из Бристольского университета исследовали пробы крови, взятые у детей в 90-х годах XX века, и оценивали нынешнее состояние подросших пациентов. Всего объектами изучения стали около 4 тысяч человек. На момент взятия проб никто из них не болел диабетом второго типа и не страдал какими-либо другими хроническими заболеваниями.

Нам хорошо известно, что диабет, как ангина, не проявляется за одну ночь, но нам мало известно, на каком этапе появляются в организме человека первые маркеры этого грозного заболевания. Однако взятые пробы у детей поколения 1990-х годов позволили через 30 лет изучить их генные составляющие заболевания во взрослом возрасте, — отметил один из авторов исследования генетик Джошуа Белл.

Учёные смогли выявить маркеры, указывающие на высокий риск развития диабета. Белл уточнил, что речь идёт только о возможности заболеть, «а не о заболевании с клиническими проявлении в молодом возрасте».

Диабет второго типа чаще выявляется во взрослом возрасте, но наша методика, основанная на показателях метаболизма, позволит это сделать чуть ли не за 50 лет до возможной манифестации заболевания, — подчеркнул учёный.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании, установившем связь между группой крови и тяжестью течения коронавирусной инфекции.