Учёные научились определять предрасположенность к диабету у детей

Методика, разработанная британскими учёными, позволяет выявить признаки потенциального развития диабета второго типа ещё в детском возрасте, основываясь на показателях метаболизма.
Описание метода
Нам хорошо известно, что диабет, как ангина, не проявляется за одну ночь, но нам мало известно, на каком этапе появляются в организме человека первые маркеры этого грозного заболевания. Однако взятые пробы у детей поколения 1990-х годов позволили через 30 лет изучить их генные составляющие заболевания во взрослом возрасте, — отметил один из авторов исследования генетик Джошуа Белл.
Учёные смогли выявить маркеры, указывающие на высокий риск развития диабета. Белл уточнил, что речь идёт только о возможности заболеть, «а не о заболевании с клиническими проявлении в молодом возрасте».
Диабет второго типа чаще выявляется во взрослом возрасте, но наша методика, основанная на показателях метаболизма, позволит это сделать чуть ли не за 50 лет до возможной манифестации заболевания, — подчеркнул учёный.
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