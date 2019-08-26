https://static.news.ru/photo/4b64af82-c80b-11e9-a6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российско-итальянская группа учёных придумала, как быстро — а главное, точно — выявить побочные вещества и нежелательные примеси в пищевых продуктах. Экспресс-метод тестирования основан на жидкостной хроматографии — одном из эффективных способов разделения сложных смесей веществ.

Он применяется в сочетании с молекулярной спектроскопией, которая используется для определения состава исследуемых веществ, передаёт ТАСС .

Новый метод позволяет определить побочные вещества всего за несколько часов. Минимум — за два. Максимум — за восемь. От специалистов не ускользнут ни замещённые фенолы, ни ароматические амины, ни сульфиды. Все они могут вызывать обострения хронических болезней желудочно-кишечного тракта, а вдобавок к этому снижают общий иммунитет и ускоряют процессы старения.

Уникальность метода и его преимущество перед аналогами заключается в том, что созданы новые аналитические реагенты, которые позволяют с высокой точностью определить в одном эксперименте широкий ряд примесей и загрязнителей. Исследователи отмечают, что этот способ может найти широкое применение при определении качества не только пищевых, но и фармацевтических, а также косметических продуктов.

Ранее News.ru писал, что учёные выявили влияние жаренных на растительном масле продуктов на рост онкологических опухолей в толстой кишке. Эксперименты на мышах показали, что подобные блюда провоцируют распространение продуктов жизнедеятельности и бактерий в кровотоке и усиливают воспалительные процессы.