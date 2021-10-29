Учёные нашли вещество, блокирующее репликацию коронавируса

Исследователи из Германии установили факторы, которые могут остановить репликацию (процесс создания двух дочерних молекул ДНК на основе родительской) коронавируса. Это открытие совершили учёные из Франкфуртского университета им. Гёте и Школы биологических наук Кентского университета. Итоги работы опубликованы в журнале Metabolites, передаёт портал Medicalxpress.

Согласно исследованиям, процесс размножения коронавируса COVID-19, как и всех иных вирусов, происходит путём перепрограммирования различных клеток в живом организме. Таким образом, клетки заражаются сами собой. В ходе изучения этого механизма учёные пришли к выводу, что возможность репликации вирусной инфекции бывает исключительно в случае активации метаболического пентозофосфатного пути.

По мнению специалистов, изучающих данный вопрос, при воздействии на уже заражённые клетки ингибитором этого пути, какую функцию несёт на себе вещество бенфокситиамин, можно остановить производством новых инфицированных клеток. Таким образом, лекарственный препарат с данным действующим веществом в своём составе будет подавлять размножение коронавируса. Соответственно, он может эффективно применяться и в лечении COVID-19.

Ранее стало известно, что в России смертность беременных женщин выросла в три раза. Причиной такого роста летальности стала эпидемия коронавируса.