Учёные нашли в тайге «Эликсир молодости»

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Российские учёные обнаружили в сибирской пихте вещества, которые способны продлевать жизнь человека. Так называемые терпены запускают в организме человека «очищение от мусора», сообщает РИА Новости.

Аутофагия («клеточный мусор»), как поясняется, генетически отключена в большинстве клеток, и процессы их естественного очищения находятся в «спящем» состоянии. Во всём мире специалисты на протяжении долгого времени ищут способы, как разрешить эту проблему.

Мы стоим на пороге открытия эликсира молодости, который сможет значительно увеличивать продолжительность жизни человека, — рассказали исследователи.

Российские учёные в ходе многочисленных экспериментов смогли выяснить, что терпены проявили антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Они могут стать средством для профилактики возникающей болезни Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что группа российских учёных под руководством профессора МГУ, академика Ольги Донцовой обнаружила новое свойство теломеразной РНК. Оказалось, что этот компонент клеточного фермента кодирует белок, помогающий клеткам человека сопротивляться стрессу и бороться с раком.

Как следует из доклада, теломераза достраивает теломеры на концах ДНК и таким способом неограниченно увеличивает количество циклов деления клетки.