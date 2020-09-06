Учёные нашли связь между рационом питания и смертностью от COVID

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Российские учёные обнаружили связь между рационом питания и случаями смертности от коронавируса.

Учёные проанализировали показатели смертности от коронавирусной инфекции и рацион питания в странах с низким индексом.

Они пришли к выводу, что в странах с низкими показателями по смертности от коронавируса присутствует в рационе кислая пища, а в странах с высоким показателем — средиземноморская, сообщают «Известия».

Так, низкая смертность была зафиксирована во время пандемии коронавирусной инфекции в России, Германии, Чехии, Турции и Китае.

Учёные считают, что на показатели повлияло присутствие в рационе квашенной капусты и кисломолочных продуктов.

Молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности входят в состав многих диет, рациональность которых доказана. Они способствуют выведению мочевой кислоты, нормализации липидного и углеводного обмена, являются источником кальция, витамина D, — привели слова врача клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Натальи Пугачёвой «Известия».

При этом исследователи отмечают, что еда влияет не на вирус, а на иммунную систему человека.

Учёные из клиники берлинского университета имени Гумбольдта также предположили, что смертность от COVID-19 зависит от национальных особенностей питания. Они сообщили, что самая низкая смертность в Германии, Австрии, Польше, Чехии, Финляндии и Словакии.

Как писал NEWS.ru ранее, немецкий вирусолог Хендрик Стрик из Института вирусологии при Боннском университете считает, что прогнозы о победе над коронавирусной инфекцией в ближайшие сроки слишком оптимистичны. Он сообщил, что человечеству, возможно, придётся жить в реалиях COVID-19 до 2023 года.