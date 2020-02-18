https://static.news.ru/photo/c62c7f38-524e-11ea-bee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У женщин, которые пережили бытовое или сексуальное насилие, увеличивается риск возникновения смертельных болезней. К примеру, шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у переживших подобные противоправные действия представительниц прекрасного пола возрастает на 31%.

К такому выводу в результате многолетних исследований пришли учёные из Великобритании. Научные специалисты проанализировали показатели более 90 тысяч женщин. Свыше 18 тысяч из них пережили домашнее насилие. Исследователи разделили женщин на несколько групп. У многих из них был одинаковый вес, возраст и социальный статус.

Как выяснилось, риск смерти вообще у тех, кто пережил домашнее насилие, на 44% выше, чем у тех, в чьей жизни не было подобного травматического опыта.

Исследователи уточняют, что для подтверждения обнаруженных связей необходимо провести подобные исследования и на других крупных популяционных выборках. Кроме того, также необходимо подробнее изучить и биологический механизм, лежащий в основе подобной связи, передаёт IReactor.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из Канады выяснили, что футболка любимого человека может сделать сон спокойнее и крепче. Об этом на сайте Университета Британской Колумбии сообщила автор исследования Фрэнсис Чен.