Учёные нашли средство, снижающее риск смерти у женщин при коронавирусе

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Использующийся для лечения диабета второго типа «метморфин» может снизить риск смерти у женщин при заболевании коронавирусной инфекцией, заявили учёные из Медицинской школы Университета Миннесоты.

Были проанализированы 6256 пациентов, из них 2333 человека принимали «метморфин». Оказалось, что у не принимавших этот препарат смертность при госпитализации составила 20,2%, а среди тех, кто использовал «метморфин» смертность составила 16,9%. Среди женщин, которые принимали препарат до госпитализации, риск смерти оказался ниже на 21 — 24%, чем у мужчин.

Метформин повышает уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-10, снижая при этом воспалительные маркеры фактора некроза опухоли (ФНО) и цитокина ИЛ-6 у людей с диабетом или без него, — говорится в работе, опубликованной в авторитетнейшем медицинском журнале Lancet.

Ранее немецкие исследователи установили, что использование защитных масок снижает количество инфицированных за день в короткий срок. Специалисты проанализировали статистку по заболеваемости в Германии и высчитали, что ношение масок снижает число заболевших за сутки на 47%.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные выяснили, что чаще всего коронавирусом могут заболеть члены одной семьи при совместной самоизоляции. Меньше всего шансов подхватить вирус в медицинских учреждениях, где соблюдаются необходимые защитные меры.