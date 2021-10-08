Учёные нашли способ выявлять рак по дыханию

Международной группе учёных под руководством российского специалиста удалось найти способ диагностировать рак простаты с помощью анализа выдоха пациента и точностью 95%. Для этого использовали классический метод спектроскопии, который позволяет увидеть уникальные «отпечатки» отдельных видов биомолекул. Результаты могут быть использованы не только для диагностики рака, но и для предупреждения развития онкологии, пишут «Известия».

Группа специалистов из немецкого исследовательского центра в Гархинге под руководством российского учёного Александра Аполонского провела трёхлетнее экспериментальное исследование диагностики рака простаты по составу выдоха пациента. В них приняли участие 63 добровольца: 19 здоровых, 28 людей с раком простаты и по восемь — с раком почек и мочевого пузыря. Метод позволил выявить различия не только между здоровыми и больными пациентами, но и между людьми с разными видами онкологии. По утверждениям авторов, точность метода превысила 95%, что существенно выше общепринятых методов диагностики.

В исследовании был использован так называемый метод Фурье-спектроскопии, основанный на уникальности каждой биомолекулы человеческого выдоха. Гипотезу о том, что в выдыхаемом воздухе содержатся лёгкие молекулы — метаболиты, по которым можно судить о здоровье организма, доказал американский химик, нобелевский лауреат Лайнус Полинг. Однако применить этот вывод в медицинской практике долгое время не удавалось.

С помощью Фурье-спектроскопии ученые определили восемь спектральных диапазонов, которые различаются в выдохах людей здоровых и больных раком простаты. Пять из этих метаболитов являются продуктами жизнедеятельности определённых бактерий. В дальнейшем, идентифицировав их, специалисты смогут создать средство их подавления и предупредить развитие рака у пациентов.

Как пояснила доцент кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Светлана Налимова, такой метод позволит обнаруживать рак на ранних стадиях и может оказаться востребованным в специализированных медицинских учреждениях. При дальнейшей доработке и получении большего числа статистических данных для этого может быть создана автоматическая система диагностики без участия врача.

Ранее японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима заявил, что зелёный чай способен предотвратить развитие многих заболеваний, включая инсульт и некоторые виды рака. Он полезен благодаря наличию катехинов, которые содержатся в нём в большом количестве. Кроме того, содержащиеся в зелёном чае катехины и теанин снижают вероятность заражения вирусом гриппа после пяти месяцев его употребления.