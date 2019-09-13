https://static.news.ru/photo/93268302-d627-11e9-a238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/Global Look Press

Сотрудники Манчестерского университета изучили один из препаратов, используемых для химиотерапии, и нашли способ борьбы с потерей волос при его использовании.

Клетки волосяного фолликула оказались очень восприимчивы к воздействию лекарства, передаёт « Профиль ». Они начинают активно делиться, что приводит к потере волос.

Учёные обнаружили, что ингибитор CDK4/6 временно приостанавливает деление клеток. Эксперименты подтвердили сохранение волосяного покрова при его использовании во время лечения рака.

Эксперты считают, что их открытие может помочь с разработкой мазей и кремов, помогающих пациентам.

Как ранее писал News.ru, учёные из Института стресса Стокгольмского университета выяснили, что посменная работа негативно влияет на здоровье человека. Такой график может привести к раку, диабету и болезням сердца.