Сотрудники Манчестерского университета изучили один из препаратов, используемых для химиотерапии, и нашли способ борьбы с потерей волос при его использовании.
Клетки волосяного фолликула оказались очень восприимчивы к воздействию лекарства, передаёт «
Учёные обнаружили, что ингибитор CDK4/6 временно приостанавливает деление клеток. Эксперименты подтвердили сохранение волосяного покрова при его использовании во время лечения рака.
Эксперты считают, что их открытие может помочь с разработкой мазей и кремов, помогающих пациентам.
Как ранее писал News.ru, учёные из Института стресса Стокгольмского университета выяснили, что посменная работа негативно влияет на здоровье человека. Такой график может привести к раку, диабету и болезням сердца.