Учёные нашли способ прогнозировать тяжёлое течение COVID-19

https://static.news.ru/photo/d1dc4ffc-57d4-11eb-ab0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Знание возраста и заболеваний заражённого коронавирусом пациента помогает определить возможное течение болезни, однако даже у здоровых людей порой возникают осложнения, которые приводят к смерти.

Учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли способ с помощью анализа крови предсказать, какие из пациентов с коронавирусом подвержены наибольшему риску серьёзных осложнений или даже смерти. Анализ крови должен показать уровень митохондриальной ДНК. Её выход из клеток в кровоток является признаком того, что в организме происходит определённый тип гибели клеток.

При этом, по словам учёных, высвобождающаяся митохондриальная ДНК сама по себе является воспалительной молекулой.

Специалисты отметили, что у пациентов с коронавирусом, чей уровень митохондриальной ДНК измерили в первый день пребывания в больнице, он был намного выше у тех, кто в итоге попал в отделение интенсивной терапии, а также был интубирован или скончался. Эта связь не зависела от возраста, пола или состояния здоровья.

Эксперты считают, что этот анализ крови может помочь не только спрогнозировать тяжесть заболевания, а также стать инструментом для выявления пациентов, которым может помочь лечение, проходящее клинические испытания, пишет РИА Новости.

Ранее медики рассказали, кому грозит переход коронавируса в хроническую форму. По мнению заслуженного врача России Михаила Кагана, помимо сохранения вируса в функционально активном состоянии в клетках организма, хронический коронавирус может быть спровоцирован активацией воспалительных и иммунологических процессов, а также запуском у ряда пациентов аутоиммунных реакций, писал NEWS.ru.