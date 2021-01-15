Учёные нашли способ прогнозировать тяжёлое течение COVID-19

Знание возраста и заболеваний заражённого коронавирусом пациента помогает определить возможное течение болезни, однако даже у здоровых людей порой возникают осложнения, которые приводят к смерти.
Учёные из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли способ с помощью анализа крови предсказать, какие из пациентов с коронавирусом подвержены наибольшему риску серьёзных осложнений или даже смерти. Анализ крови должен показать уровень митохондриальной ДНК. Её выход из клеток в кровоток является признаком того, что в организме происходит определённый тип гибели клеток.
При этом, по словам учёных, высвобождающаяся митохондриальная ДНК сама по себе является воспалительной молекулой.
Специалисты отметили, что у пациентов с коронавирусом, чей уровень митохондриальной ДНК измерили в первый день пребывания в больнице, он был намного выше у тех, кто в итоге попал в отделение интенсивной терапии, а также был интубирован или скончался. Эта связь не зависела от возраста, пола или состояния здоровья.
Эксперты считают, что этот анализ крови может помочь не только спрогнозировать тяжесть заболевания, а также стать инструментом для выявления пациентов, которым может помочь лечение, проходящее клинические испытания,
Ранее медики рассказали, кому грозит переход коронавируса в хроническую форму. По мнению заслуженного врача России Михаила Кагана, помимо сохранения вируса в функционально активном состоянии в клетках организма, хронический коронавирус может быть спровоцирован активацией воспалительных и иммунологических процессов, а также запуском у ряда пациентов аутоиммунных реакций, писал NEWS.ru.