Учёные нашли способ победить пандемию коронавируса

https://static.news.ru/photo/3a617c5e-abab-11ea-a20c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Gandolfo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные из Кембриджа и Гринвича пришли к выводу, что повсеместное ношение медицинских масок — чрезвычайно эффективное средство в борьбе с распространением коронавируса. По их данным, это удерживает базовый показатель репродукции (БПР) заболевания на уровне ниже единицы, что позволяет предотвратить вторую волну заражений.

Даже простые самодельные маски могут значительно снизить скорость передачи инфекции, если их носит достаточное количество людей вне зависимости от наличия симптомов заболевания, — сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society.

Учёные также уточнили, что ношение масок необходимо сочетать с социальным дистанцированием и некоторыми карантинными мерами. Базовый показатель репродукции — один из ключевых показателей способности вируса вызвать эпидемию, он равен среднему количеству заражённых людей. Для коронавируса этот показатель варьируется от 2 до 6,5. Чтобы пандемия замедлилась, нужно, чтобы БПР был ниже единицы.

Как писал NEWS.ru, Китай сделал заявление о том, что эпидемия коронавируса в стране всё ещё не окончена. Власти сообщили, что добились «крупных стратегических результатов» в борьбе с инфекцией. С таким заявлением выступил на ежегодной сессии заксобрания в Пекине премьер Госсовета Ли Кэцян. Он призвал удвоить усилия по минимизации потерь от вируса и выполнить поставленные на этот год задачи по социально-экономическому развитию. Кэцян отметил, что эпидемия стала самой быстрораспространяющейся, обширной, сложной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения со времени основания страны.