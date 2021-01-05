Учёные нашли способ худеть во сне

https://static.news.ru/photo/fe9c8bfa-5195-11eb-9836-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Meyer/imageBROKER.com/Global Look press

Ежедневное употребление двух чашек чая улун может стимулировать расщепление жиров в организме во время сна. Об этом говорят результаты исследования, проведённого учёными из японского университета Цукуба.

На сегодняшний день воздействие улуна на здоровье человека изучено гораздо меньше, чем влияние других напитков. Учёным было известно, что он обладает свойствами, схожими со свойствами зелёного и чёрного чая, а также содержит кофеин. По словам ведущего автора исследования, профессора Кумпея Токуямы, кофеин влияет на энергетический обмен за счёт увеличения частоты сердечных сокращений.

Результаты исследования, опубликованные в издании Nutrients, показали, что улун увеличил расщепление жиров у принявших участие в научной работе добровольцев примерно на 20% по сравнению с теми, кто употреблял плацебо. Этот эффект сохранялся даже во время их сна, передаёт «Ридус».

Стимулирующее действие чая улун на расщепление жира во время сна может иметь реальное клиническое значение для контроля веса тела, — заявил профессор.

Он отметил при этом, что исследователям предстоит определить, трансформируются ли эффекты, наблюдаемые учёными, в фактическую потерю жира в организме в течение более длительного времени. Кроме того, специалисты намерены испытать улун без кофеина, чтобы понять, как именно он помогает в расщеплении жиров.

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