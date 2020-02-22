https://static.news.ru/photo/c7fd2b90-5515-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: FunkyFocus /pixabay.com

Группа учёных обнаружила схожесть реакций в мозге наркозависимых и зависимых от смартфона людей. Об этом сообщает научный журнал Addictive Behaviors.

С помощью магнитно-резонансной томографии головного мозга учёные исследовали почти 50 человек, половине из них поставлен диагноз «зависимость от смартфона». Выяснилось, что у тех, кому поставлен этот диагноз, происходят реакции и структурные изменения в мозге, схожие с теми, что происходят у наркоманов и других зависимых людей.

Мы исследовали функцию и структуру мозга у людей с «зависимостью от смартфона» (SPA). У лиц со SPA наблюдалось снижение объёма серого вещества в островке и височной коре. Пациенты со SPA показали снижение активности покоя передней поясной извилины. Объём и активность передней поясной извилины коры головного мозга были связаны со степенью тяжести SPA, — говорится в исследовании.

Таким образом, у зависимых от смартфонов людей были отмечены нарушения с эмоциями, речью, памятью, мышлением, а также отделами мозга, которые отвечают за принятие решений, управление эмоциями и контролем поведения.

Авторы исследования отметили, что результаты касаются именно тех людей, у которых существует зависимость от смартфона, а не обычных пользователей гаджетов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские учёные нашли способ борьбы с кокаиновой зависимостью при помощи генной терапии, которая заставит организм человека расщепить наркотик раньше, чем тот окончательно успеет подействовать.