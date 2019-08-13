https://static.news.ru/photo/5bf0fa68-bdd9-11e9-ba15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Эксперты Стокгольмского университета провели исследование на крысах и обнаружили новый симптом болезни Альцгеймера, приводящей к старческой деменции. Мозг грызунов действует аналогично человеческому, поэтому учёным удалось получить значимые результаты.

Специалисты выяснили, что одним из ранних признаков болезни может быть ослабление восприятия вкуса, передаёт SVT . Именно отвечающий за эту функцию участок мозга поражается на ранней стадии. Следовательно, соответствующие изменения сигнализируют о снижении других возможностей через 5-10 лет.

Ранее News.ru писал, что исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе научились выявлять минимальные изменения бета-белка амилоида в крови пациентов. Это позволит с точностью до 94% обнаруживать болезнь Альцгеймера до того, как у больного разовьётся потеря памяти и спутанность сознания.