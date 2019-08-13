Эксперты Стокгольмского университета провели исследование на крысах и обнаружили новый симптом болезни Альцгеймера, приводящей к старческой деменции. Мозг грызунов действует аналогично человеческому, поэтому учёным удалось получить значимые результаты.
Специалисты выяснили, что одним из ранних признаков болезни может быть ослабление восприятия вкуса, передаёт
Ранее News.ru писал, что исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе научились выявлять минимальные изменения бета-белка амилоида в крови пациентов. Это позволит с точностью до 94% обнаруживать болезнь Альцгеймера до того, как у больного разовьётся потеря памяти и спутанность сознания.