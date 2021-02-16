Учёные нашли новое осложнение при тяжёлой форме коронавируса

https://static.news.ru/photo/46486ed2-706e-11eb-83c5-96000091f725_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Французские учёные обнаружили новое осложнение у пациентов с тяжёлой формой коронавируса. Они провели исследование с помощью МРТ и выяснили, что патоген оказывает негативное влияние на здоровье глаз.

Несмотря на то что COVID-19 в основном поражает лёгкие, уже было известно, что он может вызывать некоторые заболевания глаз. Чтобы лучше изучить офтальмологические последствия перенесённого заболевания, Французское общество нейрорадиологов (SFNR) инициировало исследование 129 пациентов с тяжёлой формой COVID-19, которым была сделана МРТ головного мозга.

У девяти из них в результате обнаружили аномалии глазного яблока — один или несколько узелков в макулярной области, ответственной за зрение. У восьми человек такие узелки были в обоих глазах.

К слову, восемь из девяти пациентов на момент проведения исследования находились в отделениях интенсивной терапии. Один из авторов научного труда, доктор медицины Огюстин Леклер отметил, что зачастую в таких отделениях проблемы пациентов с глазами могут остаться незамеченными, так как они не представляют критической угрозы для жизни.

Авторы уверены, что результат их исследований подчёркивает необходимость проводить МРТ для пациентов с тяжёлой формой коронавируса. По их словам, такие больные должны получать специальное лечение.

Учёные также отметили, что механизм возникновения узелков досконально не изучен, однако предполагается, что во многом этому способствует воспаление, вызванное коронавирусом. Также одной из вероятных причин называют неадекватный дренаж вен глаз у интубированных пациентов, которые большую часть времени проводят лёжа на животе.

Осложняющим фактором, по мнению авторов, могут быть и сопутствующие заболевания: из девяти пациентов с узелками глаз двое страдали диабетом, шесть — ожирением и двое — гипертонией, передаёт журнал Радиологического общества Северной Америки (RSNA) Radiology.

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