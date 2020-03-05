https://static.news.ru/photo/6c619e98-5f0a-11ea-a76b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Science Museum/BIOC400057/Global Look Press

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса объяснили, почему мужчины живут меньше женщин. Оказалось, что в этом виноваты половые хромосомы XY.

Учёные пытались проверить гипотезу, по которой Y-хромосомы не могут защитить организм от мутаций в X-хромосомах. Они предполагали, что вторая копия половой хромосомы может корректировать изменения ДНК, заменяя повреждённую пару.

Исследователи изучали продолжительность жизни птиц, рыб, амфибий, пауков, кузнечиков, мотыльков, а также различных млекопитающих. Они сопоставили продолжительность жизни с совокупностью хромосом у 229 видов животных.

Оказалось, что если у животных существуют идентичные пары хромосом, то они в среднем живут на 17,6% дольше. Причём в животном мире такой набор может быть как у мужских, так и у женских особей.

Например, самцы бабочек и мотыльков имеют хромосомы ZZ, а у самок присутствует набор ZW-хромосом. У человека хромосомы XX имеют женщины, именно поэтому они живут дольше, считают учёные, пишет Phys.org.

NEWS.ru сообщал, что 12 февраля японец Титэцу Ватанабэ был официально признан старейшим мужчиной планеты. 112-летнему пенсионеру был вручён сертификат Книги рекордов Гиннесса. 23 февраля мужчина скончался.

После этого старейшим мужчиной на планете, пока неофициально, стал британец Роберт Уэйтон. Он родился 29 марта 1908 года, сейчас ему 111 лет. Мужчина проживает в доме престарелых. Он сам готовит себе еду и даже ходит в магазин за продуктами.