Учёные нашли место, где живут люди с иммунитетом к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/d1d2ee18-7fb6-11ea-a589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Pfeil/dpa/Global Look Press

В Германии учёные нашли область на границе с Нидерландами, где у людей высокий уровень сформированного иммунитета к коронавирусу нового типа. Речь идёт о коммуне Гангельт.

Медики проводили массовый скрининг населения. Людей тестировали и на сам коронавирус, и на антитела к нему. Оказалось, что в коммуне довольно высокий уровень текущей инфицированности: порядка 2 %. Но и количество людей с уже сформированным иммунитетом к этому вирусу тоже очень высок: около 14%. Подавляющее большинство из них не обращалось в больницы и не подозревало о болезни.

Это даёт нам большую надежду относительно будущего течения эпидемии, поскольку мягкая форма помогает сформировать коллективный иммунитет, а это значит, что инфекция раньше исчерпает свой потенциал к распространению в популяции, — приводит «КП» мнение старшего научного сотрудника кафедры иммунологии Биологического факультета МГУ Евгения Шилова.

По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, с 14 апреля в Москве началось популяционное тестирование на антитела к коронавирусу.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 137 тысяч скончались.

Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США, Италии и Испании. В Америке количество заболевших превысило 639 тысяч. На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — больше 165 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: 21 тысяча человек. Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе: диагноз COVID-19 там поставлен 180 тысячам пациентов.

Что касается Германии, то там на фоне довольно высокого числа заражений отмечается низкая смертность. Так, в ФРГ зарегистрировано более 137 тысяч случаев коронавируса, от болезни умерли 3,8 тысяч пациентов.

По состоянию на 15 апреля в России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд учёных во всём мире стали приходить к выводу, что жертвы коронавируса умирают не от самого COVID-19, а от гипертрофированной реакции на него иммунной системы. Об этом сообщил специалист в области иммунологии, физиологии, биофизики, заведующий лабораторией биосовместимых материалов Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Игорь Меньшиков.