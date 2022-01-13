Учёные нашли ген, который может помочь в борьбе с COVID-19

Учёные из Белостокского университета в Польше во время своих исследований обнаружили ген, который способен помочь в борьбе с COVID-19. об этом сообщает Polskie Radio. По словам исследователей найденный ген увеличивает риски тяжелого развития и смерти от коронавируса. С помощью нового открытия, можно будет определять кто больше всего предрасположен к тяжёлому течению болезни.

Благодаря открытию гена можно будет разработать тест, позволяющий оценить, кто наиболее подвержен рискам тяжёлого течения болезни, — сообщает министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

По словам Сергей Вознесенский, после окончания пандемии коронавируса рано или поздно появится новый инфекционный возбудитель. Вознесенский полагает, что паразитирующие на человеческом организме инфекционные агенты будут существовать до тех пор, пока люди не исчезнут с лица Земли.

Ранее вирусолог из Китая Чжан Вэньхун заявил, что «омикрон»-штамм несёт в себе наибольшую угрозу для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. По его словам, ограничительные барьеры между странами могут быть отменены только в случае, когда у людей будет выработан коллективный иммунитет. Для его достижения необходимо проходить процедуру вакцинации, подчеркнул специалист.