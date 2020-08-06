Учёные: наибольший уровень антител к COVID-19 у детей и пожилых людей

https://static.news.ru/photo/99c670ea-d88e-11ea-933b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские учёные выявили уровень антител к коронавирусной инфекции у россиян.

Наибольший уровень антител оказался у детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также у пожилых людей старше 70 лет.

В подавляющем числе регионов максимальный уровень иммунной прослойки наблюдается в детских группах, то есть дошкольный возраст и младший школьный. На втором месте — это 70+. Мы, когда проводили исследование, были готовы к тому, что, наоборот, среди 70+ мы получим минимальный уровень иммунной прослойки, а оказалось не так, — привели слова директора института академика РАН Арега Тотоляна в ТАСС.

Он добавил, что процент антител у людей старше 70 лет оказался выше ожидаемого за счёт того, что они тщательно соблюдали санитарно-ограничительные меры.

Вообще эту группу 70+ достаточно сложно было набирать, потому что они избегали контактов. Когда приглашали на обследование, многие отказывались <...>. Не во всех, но в большинстве регионов мы получили выше среднего уровень иммунной прослойки среди пожилых. И это связано, в первую очередь, с тем, что не мамы и папы сидят с детьми, а пожилые. А дети во всех регионах лидируют [по уровню выявленных антител], — пояснил Арег Тотолян.

Также учёные назвали профессии, у которых был выявлен наибольший уровень антител — это медработники и работники образования. Отмечается, что работники учебных заведений могли приобрести антитела ещё до введения режима самоизоляции и соответственно дистанционного режима обучения.

Как только с вакцинами дело дойдёт до производства, необходимо будет проводить вакцинацию. И естественно, возникает вопрос — кого в первую очередь, кого во вторую, в третью, а кто приобрёл достаточный уровень иммунитета и не нуждается ни в какой вакцинации. На этот вопрос тоже отвечает наше исследование, — подытожил Арег Тотолян.

Исследование проводят учёные Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в более чем 20 регионах России. Отмечается, что окончательные результаты всех этапов исследования будут готовы к сентябрю 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России в ближайшее время планируется организовать скрининговое обследование населения страны на 17 типов вируса, в том числе на COVID-19. По её словам, обследование позволит понять, в каких субъектах России какие вирусы циркулируют. Голикова подчеркнула, что в приоритетном порядке будут обследованы люди из групп риска — школьники, студенты, проживающие в общежитиях, интернатах, домах престарелых и медработники.