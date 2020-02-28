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Пневмония, вызываемая новым коронавирусом, поражает не только лёгкие, но и влияет на работу сердца. К такому выводу пришли китайские учёные после вскрытия 11 пациентов, скончавшихся от COVID-19.

Выяснилось, что отёк лёгких при коронавирусе проявляется серьёзнее, чем при атипичной пневмонии. При этом небольшое количество выделений из дыхательных путей проникает в грудную клетку и негативно влияет на работу сердца. Это объясняет гипотезу о том, что люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, хуже справляются с инфекцией, передаёт China Daily.

В данное время исследователи собираются выяснить, как коронавирус влияет на работу почек, головного мозга, селезёнки и желудочно-кишечного тракта.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 28 февраля, во всём мире заболели 83 376 человек — большая часть в Китае, умерли 2858 человек, вылечились 36 551.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск распространения в коронавируса во всём мире на «очень высокий». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19, писал NEWS.ru.