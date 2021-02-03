Учёные: коронавирус может заражать клетки поджелудочной железы

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Немецкие и канадские биологи выяснили, что COVID-19 может проникать в клетки поджелудочной железы и заражать их. Если раньше исследователи не понимали, почему вирус часто вызывает нарушения в круговороте глюкозы в организме, то теперь они выяснили это.

Как оказалось, SARS-CoV-2 может проникать как в экзокринные, так и эндокринные клетки поджелудочной железы, в том числе и в бета-клетки, вырабатывающие инсулин. Именно таким образом инфекция влияет на выработку глюкозы организмом инфицированного. Кроме того, коронавирус не только поражает лёгкие, но и может проникать в тельца из других органов, в том числе желудка, пищевода, сердца и так далее.

Подобное «поведение» вируса даёт исследователям возможность понять, почему заболевшие страдают не только от поражения органов дыхания, но и от других неприятных последствий, к примеру потери обоняния, сбоев в пищеварении и работе ЦНС и других. Биологи также установили, что вирусные частицы могут проникать в мозг человека и вызывать «неполадки» в его работе.

Группа учёных под руководством Александра Клегера, профессора Ульмского университета (Германия), открыла ещё одну потенциальную «мишень» для коронавируса в организме человека, изучая возможность COVID-19 заражать различные типы клеток, присутствующие в поджелудочной железе человека.

Ещё в первые месяцы пандемии учёные заметили, что риск осложнений при коронавирусе был выше у людей с сахарным диабетом. Инфекция влияла на выработку глюкозы в крови, из-за чего пациентам с диабетом становилось хуже. Тогда исследователи решили изучить, присутствуют ли в поджелудочной железе рецепторы, через которые вирус заражает организм человека, и если есть, то как они взаимодействуют с шипом частицы.

По итогу выяснилось, что многие типы клеток действительно вырабатывали эти рецепторы, что позволяло вирусу легко проникать и размножаться в клетках, которые были ответственны не только за выработку инсулина и других гормонов, но и за их транспортировку. Этот факт и объяснил, почему у диабетиков обострялось их хроническое заболевание, а также почему у многих пациентов возникал панкреатит.

Исследователи надеются, что их труды помогут понять, как коронавирус проникает в поджелудочную железу и какие долгосрочные последствия это может вызвать. В частности, биологи опасаются, что проникновение SARS-CoV-2 в бета-клетки может вызвать аутоиммунную форму диабета, при развитии которой иммунитет начнёт уничтожать клетки, производящие инсулин, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, британские учёные пришли к выводу, что у большинства людей, переболевших COVID-19, антитела сохраняются в крови на протяжении полугода.