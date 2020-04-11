Учёные: коронавирус чаще поражает людей с лишним весом

https://static.news.ru/photo/07576d2a-7ba7-11ea-978f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус чаще поражает людей с лишним весом. К такому выводу пришёл профессор Университетского колледжа Лондона Дерек Хилл.

На сегодня в отделениях интенсивной терапии 73% заболевших составляют мужчины, ещё 73,4% — люди с избыточным весом. Такую статистику показали исследования, проведённые несколькими мединститутами, пишет агентство AFP.

Исследователи отмечают, что люди с ожирением выздоравливают реже. Из числа заболевших с индексом массы тела выше 30 излечились и выписались домой только 42,4%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курение сигарет или использование вейпов делает человека более уязвимым для коронавируса, считают учёные. У курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний лёгких, что критично при заболевании коронавирусом.