Учёные из США выяснили, как опасный паразит заражает клетки человека

https://static.news.ru/photo/893be956-c83c-11ea-a5cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Медицинской школы Университета Индианы в США смогли установить, каким образом опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.

Как утверждают учёные, токсоплазмой заражено свыше 50% населения Земли. Как правило, инфицирование происходит из-за контакта с кошачьими экскрементами или через употребление загрязнённой пищи и воды. Нередко паразитические протисты вызывают тяжёлые симптомы при проникновении в мозговые ткани. Токсоплазма может сохраняться в организме человека на протяжении долго времени и активируется при сниженном иммунитете, говорится в статье, опубликованной в журнале mBio.

Так, исследователям удалось установить, что при попадании в организм паразит проникает в иммунные клетки и заставляет их мигрировать по всему организму. Токсоплазма «отключает» сигнальную систему в клетке-хозяине, в результате чего активируется белок IRE1 — он способствует перемещению клетки, соединяется с внутренним цитоскелетом и влияет на форму.

В ходе эксперимента было подтверждено, что заражённые токсоплазмой клетки без IRE1 не могут двигаться. Полученные выводы позволят разработать новые препараты для предотвращения распространения инфекции по организму.

Известно, что токсоплазма является паразитом, чаще всего заражающим кошек. При попадании простейших в организмы крыс и мышей происходит изменение поведения грызунов. По мнению учёных, микробы могут оказывать такое же влияние на личность инфицированного человека.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные обнаружили способность жирной рыбы защитить мозг при старении.