Учёные из США назвали вакцину от краснухи эффективной при COVID-19

https://static.news.ru/photo/75a6fe4c-2b3f-11eb-9823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлое течение COVID-19 может предотвратить вакцина от кори, краснухи и паротита (препарат MMR). К такому выводу пришли учёные университета штата Джорджия (США).

Согласно данным Американского общества микробиологии (ASM), в исследовании приняли участие 80 пациентов с коронавирусом. Учёные смогли установить обратную зависимость между уровнем антител к вирусу паротита и острыми проявлениями COVID-19. Так, чем больше было антител к вирусу паротита, тем менее проявлялись симптомы коронавируса.

По словам автора исследования Джеффри Голда, в США и странах Европы MMR дважды вакцинируют детей и подростков. Это объясняет редкие случаи коронавируса среди данной группы населения, передаёт ТАСС.

По состоянию на 20 ноября в России впервые выявлено свыше 24 тысяч новых случаев коронавируса — 24 318. Это рекордный показатель за всё время пандемии. В общей сложности число заражённых достигло 2 039 926.

Из них за сутки выздоровели 24 758 (1 551 414 за весь период), а скончались 461 (35 311). Сейчас под наблюдением медиков находится 453 201 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что группа врачей из США пришла к выводу, что горячка и другие формы делирия у пожилых пациентов могут быть связаны с более тяжёлым течением COVID-19 и повышенным риском смерти.