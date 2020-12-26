Учёные из США назвали способ продлить жизнь

https://static.news.ru/photo/809eee36-4822-11eb-9783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Kerpa/http://imagebroker.com/Global Look Press

Продлить жизнь, а кроме того, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний способна средиземноморская диета. Об этом говорят результаты исследования американских учёных, опубликованные изданием Daily Express.

Согласно им, соблюдение такой диеты в течение 12 месяцев может привести к положительным изменениям микробиома кишечника, а также предотвратить потерю бактериального разнообразия.

Также учёные зафиксировали увеличение числа бактерий, которые ассоциируются со снижением хрупкости костей, улучшением работы мозга, а также бактерий, оказывающих противовоспалительный эффект.

В качестве основных принципов средиземноморской диеты исследователи назвали замену сливочного масла на оливковое, обилие овощей и фруктов, сокращение потребления мяса, а также увеличение потребления рыбы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что самый надёжный способ сбросить лишние килограммы заключается в соблюдении режима питания с ограничением употребления некоторых продуктов. По её словам, под данный вид ограничений в питании подходят диеты с белковой и углеводной пищей, однако они сложны и неприятны.