https://static.news.ru/photo/e1eb3448-1cc1-11ea-a85c-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Oxberry/Global Look Press

Сон в дневное время суток увеличивает риск возникновения инсульта. Об этом 12 декабря сообщили российские СМИ со ссылкой на результаты исследования учёных из китайского Университета науки и технологий в Ухане.

Специалисты отмечают, что к аналогичным плачевным последствиям также может привести сон, который длится девять и более часов. Исследователи из Китая провели эксперимент. В нём приняли участие 31,7 тысячи человек. Учёные на протяжении шести лет наблюдали за состоянием добровольцев, 8% из которых спали днём по полтора часа, а 24% не бодрствовали девять и более часов за сутки.

Показатели людей из последней группы продемонстрировали, что такой режим сна по сравнению с нормальным (7–8 часов) повышает риск возникновения инсульта на 23%, передаёт «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, большинство россиян сообщили, что им не хватает времени на сон.

Проект «Здоровье Mail.ru» провёл исследование, по итогам которого выяснилось, что 53% жителей России не используют для сна рекомендованные восемь часов. Опрошенные рассказали о том, что им мешает высыпаться: 30% сообщили, что тратят время на хобби и различные занятия, ещё 27% сказали, что им приходится откладывать сон из-за неотложных дел, а 22% объяснили это тем, что часто работают допоздна.