Учёные из Китая обнаружили головокружительный симптом коронавируса

https://static.news.ru/photo/e53bbb2e-7f11-11ea-a1ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/Global Look Press

Китайские учёные заявили, что помимо типичных проявлений COVID-19 (жар и кашель) у больных часто наблюдаются неврологические симптомы. Например, головокружение и головная боль.

Исследование опубликовано в медицинском журнале JAMA Neurology. Авторы статьи — профессор Ху Бо и профессор Ли Яньань. Они проанализировали истории болезни 214 пациентов, обратившихся за помощью с 16 января по 19 февраля. У 78 из 214 больных (36,4%) проявились неврологические симптомы: симптомы расстройства центральной нервной системы, проблемы периферической нервной системы и повреждения скелетных мышц.

Среди пациентов с симптомами, касающимися заболевания центральной нервной системы, наиболее часто встречающимися признаками были головокружение (16,8%) и головная боль (13,1%). У пациентов с периферическими неврологическими симптомами наиболее частыми проявлениями были нарушение вкуса (5,6%) и обоняния (5,1%).

Некоторые пациенты впервые обратились в отделение неотложной помощи из-за внезапной полной потери возможности произвольных движений в ноге и руке с одной стороны тела. При этом типичных симптомов COVID-19 у них не было. Но позднее компьютерная томография и анализы подтвердили диагноз.

Впервые о том, что новый коронавирус может поражать центральную нервную систему человека, китайские врачи заявили 4 марта. Они описали этот случай. 56-летний пациент поступил в реанимацию 24 января. Через 96 часов (14-й день болезни) у него начались судороги, икота, расстройство сознания и другие нехарактерные для пневмонии симптомы. Специалисты провели дополнительные анализы и установили присутствие коронавируса в спинномозговой жидкости пациента. После этого курс лечения был скорректирован. Пациента выписали 25 февраля.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 126 тысяч скончались.

Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США, Италии и Испании. В Америке количество заболевших превысило полмиллиона. На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — больше 160 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: 21 тысяча человек. Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе: диагноз COVID-19 там поставлен 174 тысячам пациентов.

В России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим.

Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения. Вакцину от нового коронавируса тоже ещё не изобрели. В Китае проводят клинические испытания трёх разных её вариантов. В России тестирование пока идёт в лабораториях. Так, научный центр «Вектор» закупил 20 низших обезьян для испытания перспективных российских вакцин против COVID-19, писал NEWS.ru.